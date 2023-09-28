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الخميس، 28-09-2023 03:57 م

الكشف عن قيمة جوائز بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2023

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الوكيل الإخباري -  أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال قيمة جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بين أربع فرق.

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصري للأبطال، بمشاركة 4 فرق هي بطل الدوري الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري العام المصري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء، قيمة الجوائز المالية خلال منافسات بطولة كأس السوبر المصري في نسختها الجديدة.

وسيحصل صاحب اللقب على 250 ألف دولار، فيما سينال الوصيف 125 ألف دولار، ولصاحب المركز الثالث 75 ألف دولار، أما صاحب المركز الرابع 50 ألف دولار

وضمنت حتى الآن 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهي الأهلي بطل الدوري المحلي، وبيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، على أن يتم تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع والأخير المشارك في البطولة.

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