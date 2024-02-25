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الأحد، 25-02-2024 03:08 م

الكشف عن كواليس جديدة في أزمة مباراة الأهلي والطائي

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر صحفية، عن كواليس جديدة في أزمة أهلي جدة قبل مواجهة الطائي، التي أقيمت مساء أمس السبت، بدوري روشن.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على نظيره الطائي (4-1) بملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الراقي قد وصل يوم السبت إلى حائل، وذلك قبل ساعات قليلة من المباراة، لتعثر سفره قبلها لظروف الطيران الخارجة عن الإرادة.

وقالت مصادر برنامج "برا 18" على قناة "SSC": "بعد أن تعطلت رحلة الأهلي إلى حائل، تواصل كامل الموسى مدير الكرة بالنادي هاتفيا مع سكرتير لجنة المسابقات في رابطة المحترفين من أجل تأجيل المباراة، وطلب منه الأخير إرسال خطاب رسمي بهذا الأمر".

وأوضحت مصادر البرنامج: "المسابقات طلبت خطابا رسميا للتأجيل وبه أسباب ذلك من أجل التعامل معه بشكل رسمي من صاحب القرار، وليس أي شخص يستطيع التعامل مع لجنة المسابقات خاصة في قرارات التأجيل".

وأشارت: "عاود كامل الموسى التواصل هاتفيا مرة أخرى مع لجنة المسابقات وأبلغهم بأنهم سيلعبون المباراة، ولكن الأهلي يحتاج لتأخير وقتها".

وواصلت: "المسابقات ردت بضرورة إرسال خطاب رسمي يتضمن طلب تأخير المباراة من أجل دراسة هذا الأمر".

وأكدت المصادر أنه لم يصل أي خطاب رسمي من الأهلي إلى لجنة المسابقات من أجل تأجيل المباراة، ولا توجد لديها إلا الاتصالات الهاتفية فقط.

وكان رئيس مجلس إدارة أهلي جدة، خالد العيسى، وكامل الموسى مدير الكرة، قد أكدا في تصريحات عقب انتهاء المباراة أن النادي قدم طلبا من أجل تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة.

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