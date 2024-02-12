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الإثنين، 12-02-2024 02:07 م

الكشف عن مدة غياب بيلينجهام

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الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عدد المباريات التي سيغيب عنها الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد.

وأعلن ريال مدريد رسميًا، إصابة بيلينجهام بالتواء شديد في كاحله الأيسر، تعرض له خلال الفوز على جيرونا (4-0)، أمس السبت بالليجا، دون الكشف عن مدة غياب اللاعب.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيلينجهام سيغيب عن ريال مدريد لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة، ليتأكد غيابه عن مباراة لايبزيج، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن بيلينجهام سيغيب أيضًا عن مواجهات رايو فاليكانو وإشبيلية وفالنسيا في الجولات 25 و26 و27 من الدوري الإسباني.

وأشارت إلى أنه من المتوقع عودة بيلينجهام أمام لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 6 مارس/آذار المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وخاض بيلينجهام 29 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 20 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

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