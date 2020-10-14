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الأربعاء، 14-10-2020 03:20 م

الكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

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الوكيل الإخباري _ أعلن تقرير صحفي إسباني امس الثلاثاء، أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي، يطاردان حاليا سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد، للحصول على توقيعه في الموسم المقبل.

وكشف برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن أن إدارة نادي ريال مدريد لم تتواصل حتى الآن مع قائده سيرخيو راموس من أجل تمديد عقده، وأن المدافع لديه حاليا عرضان مغريان في الصيف المقبل، أحدهما من يوفنتوس، والثاني من باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد صيف العام المقبل في 30 يونيو 2021، وحتى الآن لم تفتح إدارة النادي، أي محادثات معه أو مع وكلائه أي مفاوضات بشأن تمديد تعاقده، وفقاً لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وتكمن الأزمة بين الفريق الملكي وقائده، في أن المدافع الصلد يرغب في تمديد عقده لمدة عامين، وهو ما يراه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، صعبا خاصة أن راموس مع نهاية عقده الحالي سيكون قد بلغ 35 سنة، وسياسة ريال مدريد مع اللاعبين الذين تجاوزوا 32 عاما هي تجديد عقودهم لمدة سنة بعد آخرى.

وأشار راموس أكثر من مرة مؤخرا، إلى أنه يرغب في الاستمرار في ريال مدريد، على الرغم من العروض الكثيرة التي يتلقاها كل فترة.

يذكر أن سيرخيو راموس (34 عاما)، انضم إلى صفوف ريال مدريد صيف عام 2005، قادما من إشبيلية الإسباني مقابل 27 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت رفع عشرات الكؤوس في مختلف البطولات مثل الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.


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المصدر : ملاعب 

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