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الأحد، 05-03-2023 03:27 م

الكشف عن موعد إجراء قرعة كأس أمم آسيا 2023

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الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة مراسم سحب قرعة كأس الأمم الآسيوية 2023 المقرر إقامتها في قطر مطلع العام المقبل.

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم الحادي عشر من مايو المقبل موعدا لسحب قرعة أمم آسيا 2023، والتي ستستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وسيتم تحديد مستويات المنتخبات المشاركة في النهائيات، وذلك بالاعتماد على تصنيف المنتخبات الشهري الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكانت قطر كدولة بديلة لاستضافة البطولة بعد اعتذار الصين التي كان من المقرر احتضانها للبطولة، بسبب تداعيات انتشار فيروس «كورونا».

وكشف الاتحاد القطري لكرة القدم، في وقت سابق، عن موعد إقامة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2023، التي ستستضيفها بلاده.

وقال الاتحاد القطري في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إنه من المقرر أن تقام نهائيات كأس آسيا 2023، في الفترة ما بين 12 يناير إلى 10 فبراير من عام 2024.

وسيشارك في النسخة المقبلة، لكأس أمم آسيا، 24 منتخبًا، هم: قطر (الدولة المضيفة)، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، السعودية، العراق، الإمارات، عمان، الصين، سوريا، فيتنام، لبنان، أوزبكستان، الأردن، البحرين، فلسطين، قيرغزستان، الهند، طاجيكستان، تايلاند، ماليزيا، هونج كونج، أندونيسيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24، على ست مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة، أربعة منتخبات. وستتنافس تلك المنتخبات بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل إلى أدوار خروج المغلوب، صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة ثوالث من المجموعات الست.

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