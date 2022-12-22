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الخميس، 22-12-2022 02:36 م

الكشف عن موعد الإعلان عن تعاقد النصر السعودي مع رونالدو

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الوكيل الإخباري -  كشفت تقارير صحفية، عن موعد إعلان نادي النصر السعودي عن التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليصبح لاعبا في صفوف "العالمي".

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، على أن هناك تجاه لإتمام الصفقة الكبرى بنهاية الأسبوع الحالي، حيث متوقع أن يتم التوقيع على عقد مدته 3 أعوام، بمقابل مادي كبير.

وأضافت الصحيفة أن عرض نادي النصر وصل إلى كريستيانو رونالدو قبل كأس العالم بأسبوعين، ومسؤولو العالمي ينتظرون موافقته عليه.

ويسعى النصر للتعاقد مع رونالدو، الذي أصبح لاعبا حرا، منذ أن تم فسخ التعاقد معه من جانب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة الماضية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رونالدو البالغ 37 عاما يتواجد حاليا في دبي لقضاء إجازة أعياد الميلاد، حيث تتبقى 9 أيام فقط على افتتاح باب سوق الانتقالات الشتوية.

بينما نفى رونالدو تلك الأنباء في تصريحات خلال وجوده مع منتخب البرتغال في قطر للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي ودعها من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب، إثر خسارته أمام بهدف وحيد.

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