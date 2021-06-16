الكشف عن موعد انطلاق الليغا

الوكيل الاخباري - كشفت رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم " الليغا"، عن موعد انطلاق منافسات موسم 2021 -2022 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم.

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حيث ستكون بداية منافسات الليغا يوم 14 اب على ان ينتهي في 22 ايار قبل اسبوع من نهائي دوري الابطال الاوروبي وسيكون موعد فعاليات نهائي كأس الملك في 22 نيسان، وسيتوقف الدوري من 24 كانون الثاني الى 1 شباط.



وعلى هامش انطلاق منافسات الدوري، طلب فريق ريال مدريد خوض المباريات الثلاث الاولى خارج ارضه للانتهاء من تجهيز ملعب السانتياغو بيرنابيو الذي يعمل على تصميمه الجديد منذ اكثر من سنة.

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