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الإثنين، 18-09-2023 04:29 م

الكشف عن موقف فينيسيوس من ديربي مدريد

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الوكيل الإخباري -  تلقى الإيطالي كارلو نشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نبأ غير سار بشأن إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الميرنجي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن برنامج فينيسيوس للتعافي من إصابته العضلية يسير بشكل جيد، لكن عودة اللاعب إلى المباريات لا تزال غير قريبة.

وأشارت إلى أن فينيسيوس لن يتواجد بشكل مؤكد في مباراة يونيون برلين هذا الأسبوع بدوري أبطال أوروبا، كما أن لحاقه بديربي مدريد في الليجا، خلال الأسبوع المقبل، شبه مستحيل.

وأوضحت أن أنشيلوتي سيخسر فينيسيوس لمدة 10 أيام أخرى على الأقل، وهذه الفترة قد تمتد إلى أسبوعين، بسبب خوف النادي من خطر تعرضه لانتكاسة جديدة.

وذكرت أن موعد فينيسيوس قد يكون أمام جيرونا يوم 30 من الشهر الجاري بالليجا أو ضد نابولي يوم 3 من الشهر المقبل بدوري أبطال أوروبا.

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