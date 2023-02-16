الكشف عن نتائج جولة المفاوضات الأولى بين ميسي وسان جيرمان

الوكيل الإخباري - انتهت جولة المفاوضات الأولى بين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفريقه باريس سان جيرمان دون الوصول إلى اتفاق لتجديد العقد، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وقالت الصحيفة إن خورخي ميسي، شقيق النجم ووكيله، عقد العديد من الاجتماعات عبر الإنترنت مع لويس كامبوس، المدير الرياضي للنادي ولم يتوصلا إلى اتفاق.



ويقترح النادي الباريسي التجديد لمدة عام واحد لميسي، فيما لا تزال أولوية اللاعب هي البقاء في باريس لأنه العرض الوحيد الذي لديه على الطاولة.



وخلصت الصحيفة إلى أن التجديد لن يكون سهلا كما توقعه النادي في ذلك الاجتماع الأول، وأن مزيدا من الاجتماعات ستكون ضرورية في المستقبل القريب لاستمرار ميسي في العاصمة الفرنسية.

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والأسبوع الماضي، أكد البرتغالي لويس كامبوس، مستشار كرة القدم في سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن نادي العاصمة "يناقش حاليا" تمديد عقد نجمه ميسي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مشددا على أنه سيكون "سعيدا" وأن يتمكن بطل العالم من "الاستمرار" في نادي العاصمة الفرنسية.



وانضم ميسي إلى باريس صيف 2021 لمدة موسمين (بالإضافة إلى موسم اختياري) بعد انتهاء عقده مع برشلونة حيث أمضى معظم مسيرته، وعدم قدرة النادي الكتالوني على التجديد له.

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