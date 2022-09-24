الكشف عن هوية المنتخب الذي سيواجه النشامى قبل لقاء اسبانيا

الوكيل الإخباري - اقترب منتخب مصر من الاتفاق على خوض مباراة ودية جديدة ضد المنتخب الوطني الشهر المقبل في اطار استعدادات الفراعنة للمباريات الرسمية في الفترة القادمة.

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وحسبما ذكرت قناة الكأس القطرية، أن هناك مفاوضات جارية بين الاتحادين المصري والأردني لإقامة مباراة ودية تجمع بين منتخبي البلدين يوم 14 نوفمبر على ستاد عمان الدولي في المرحلة القادمة.



وتأتي المباراة قبل ثلاث ايام من موعد اللقاء المرتقب بين المنتخب الوطني ومنتخب اسبانيا والذي سيقام بتاريخ 17-11-2022 على ستاد عمان بمدينة الحسين للشباب.

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