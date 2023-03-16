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الخميس، 16-03-2023 04:19 م

الكشف عن هوية حكم الكلاسيكو

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الوكيل الإخباري -  يترقب عشاق الكرة العالمية مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، الأحد المقبل، في الجولة 26 من الدوري الإسباني "الليجا".

وتقرر أن يدير الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا، من لجنة حكام إقليم الباسك مباراة الكلاسيكو التي تقام على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ويقام الكلاسيكو في تمام الحادي عشر مساء بتوقيت الاردن وسيكون المسؤول عن تقنية التحكيم بالفيديو سيزار سوتو جرادو.

وسيكون هذا الكلاسيكو الثالث الذي يديره بينجويتشيا، صاحب الـ37 عاما، لكنه الأول في الليجا، حيث كانت المباراتان السابقتان في كأس السوبر الإسباني.

وكان أول لقاء في 13 أغسطس/آب 2017، عندما فاز الريال في كامب نو (1-3)، أما الثاني فكان هذا الموسم في 15 يناير/كانون ثان الماضي بالنهائي الذي أقيم في السعودية وفاز به البرسا (3-1).

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