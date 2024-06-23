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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 23-06-2024 01:40 م

الكشف عن هوية فريق موسى التعمري الجديد

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الوكيل الاخباري- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية الفريق الذي ينوي نجم منتخبنا الوطني موسى التعمري الانتقال اليه في الانتقالات الصيفية المقبلة.اضافة اعلان


ونشر رواد المواقع ان التعمري قريب من الانتقال الى نادي اتلانتا الايطالي بطل الدوري الاوروبي للموسم 2023-2024.

وفي حال صدقت الاخبار المنتشرة فإن التعمري سيشارك في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 وستكون أمامه مواجهة قوية أمام نادي ريال مدريد في شهر آب على كأس السوبر الأوروبي الذي سوف يجمع بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الاوروبي للموسم المنقضي.


وكان نجم منتخبنا الوطني قد ألمح في مقابلة سابقة على القناة الرياضية الاردنية انه من الوارد أن ينتقل إلى دوري قوي وفريق قوي في أوروبا و الأمور ستتضح في شهر ٧ القادم وأضاف ان الانتقال سيفرح به الجميع.

 




 

 


 

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