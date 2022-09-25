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الأحد، 25-09-2022 04:34 م

الكيني كيبتشوجي يحطم الرقم القياسي العالمي للماراثون

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الوكيل الإخباري - حطم العداء الكيني إيليود كيبتشوجي الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون المسجل باسمه، اليوم الأحد، عندما فاز بماراثون برلين في زمن بلغ ساعتين ودقيقة واحدة وتسع ثوان متفوقا بذلك بفارق يقارب 30 ثانية على الرقم القياسي العالمي السابق الذي سبق له أن سجله في العاصمة الألمانية قبل أربعة أعوام.

ومن البداية وفي أجواء غائمة تفوق كيبتشوجي (37 عاما) صاحب الألقاب العديدة وحامل الذهبية الأولمبية تماما على الجميع في سباق اليوم ليحقق هذا الإنجاز المتميز.

وتمكن عدد قليل فقط من المتنافسين من الاستمرار بالقرب من كيبتشوجي طويلا إلى جانب بعض المشاركين من أجل إرشاد المتنافسين عن طريق تحديد الإيقاع والسرعة.

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وتدريجيا تخلص كيبتشوجي من بطل العام الماضي الإثيوبي جوي أدولا بينما رفض إثيوبي آخر هو أنداملاك بليهو الاستسلام قبل أن يتراجع في النهاية بعد 27 كيلومترا من بداية السباق بينما واصل كيبتشوجي مسيرته نحو الرقم القياسي.

وكان كيبتشوجي توج بالذهبية الأولمبية للمرة الثانية على التوالي في أولمبياد طوكيو الصيفي العام الماضي متخلفا بفارق أكثر قليلا من دقيقة واحدة عن رقمه القياسي لكنه بتفوقه اليوم أثبت أنه واحد من أفضل العدائين على مر التاريخ.

واحتل الكيني مارك كورير المركز الثاني في سباق اليوم متخلفا بفارق أربع دقائق و49 ثانية عن مواطنه البطل بينما احتل الإثيوبي تادو أباتي المركز الثالث.

 

ملاعب 

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