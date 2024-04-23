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الثلاثاء، 23-04-2024 03:09 م

اللاعب الذي مات واقفا يفاجئ الجماهير بصورتين

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الوكيل الإخباري - فاجأ أسطورة المنتخب الإيطالي لكرة القدم وفريق يوفنتوس السابق، روبيرتو باجيو، الجماهير بصورة غريبة له بوزن "ثقيل".

ونشر باجيو عبر حسابه على منصة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، صورة معدلة له مكتسبا خلالها وزنا إضافيا على عكس الصورة المعتادة له قبل أو بعد الاعتزال كلاعب نحيف.

ووضع باجيو الصورتين الأصلية التي تعكس وزنه القليل والصورة الغريبة مع تعليق: "أشارك في (ناركوس 4)".

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وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها أن باجيو يحضر للمشاركة في الجزء الرابع من مسلسل مكسيكي بعنوان "Narcos".


يذكر أن باجيو لقب بـ"اللاعب الذي مات واقفا"، إثر إضاعته ركلة ترجيحية شهيرة أمام البرازيل، حرمت إيطاليا من التتويج بلقب بطل كأس العالم 1994 في أمريكا.


واعتزل روبرتو باجيو قبل 20 عاما في 2004 بعدما فاز بالكرة الذهبية من "فرانس فوتبول" في 1993 وحصد المركز الثاني مع إيطاليا في كأس العالم 1994، وتوج كذلك بالدوري الإيطالي مرتين ولقب لكأس الـ"يويفا".


واختير النجم الإيطالي في عام 1999 كثالث أفضل لاعب في القرن العشرين خلال استفتاء الجماهير الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي شارك فيه ملايين المشتركين.

 


 

 

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