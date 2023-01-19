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الخميس، 19-01-2023 04:28 م

اللاعب سمير يحترف في النصر الكويتي

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الوكيل الإخباري -  اعلن نادي النصر الكويتي عن تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم أحمد سمير، للعب في صفوف فريقه خلال الأشهر الخمسة المقبلة.

ووصل سمير إلى الكويت مساء أمس تمهيدا لبدء رحلة الاحتراف في صفوف فريق النصر.

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ولعب سمير الموسم الماضي في صفوف فريق الوحدات، قبل أن ينتقل للاحتراف في النصر، على أن يعود للدوري الأردني بعد انتهاء عقده في الكويت.


وتشهد الايام الحالية هجرة عدد كبير من اللاعبين المحليين، لخوض تجارب احتراف خارجية، في ظل توقف المنافسات المحلية التي تنطلق رسميا يوم 4 ايار المقبل.

 

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