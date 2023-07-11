الثلاثاء 11-07-2023
الوكيل الاخباري

سلطة وادي الأردن تزيد كميات الري لمواجهة ارتفاع الحرارة

يوم وظيفي لتوفير 800 فرصة عمل في اربد

مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام

تهنئة للصديق منذر حبيبة بمناسبة قدوم المولود الجديد (عمر)

3063 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

وزارة الزراعة تدعو التالية أسماؤهم لمقابلات توظيفية

الخلايلة: الحكومة لم ترسل قانون الجرائم الإلكترونية للنواب حتى الآن

توقيف شخصين لريهما أشجارا بمياه عادمة في مزرعة خاصة

طرح عطاء إنشاء مبنى مركزي لبلدية الجيزة

ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.98% بالنصف الأول

الثلاثاء، 11-07-2023 04:26 م

اللحام يعود إلى تدريبات الحسين إربد

720231112020941595802


الوكيل الإخباري - عاد مصعب اللحام نجم الحسين إربد لتدريبات فريقه بشكل اعتيادي، بعد انقطاعه عنها في الفترة الماضية.

ويبدو أن الخلاف الذي أدى إلى غياب اللحام عن التدريبات تم تطويقه.

ويعتبر اللحام من العناصر الرئيسة بصفوف الحسين إربد، حيث يعد أحد أهم صانعي الألعاب على مستوى كرة القدم الأردنية.

ويسعى النادي لتوفير كافة مستلزمات النجاح أمام فريق كرة القدم الطامح بالمنافسة على لقبي الدوري وكأس الأردن.

وينتظر أن يبدأ الحسين إربد بتعزيز قائمة لاعبيه، بعدما أنجز العديد من التعاقدات، حيث تنص تعليمات الاتحاد على السماح لكل ناد بتقييد 25 لاعبا إلى جانب 3 من الوجوه الشابة.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72023111548222727526

شاهد.. إبراهيم دياز يسجل هدفا عالميا في تدريبات ريال مدريد

7202311154119336830830

برشلونة يحسم مصير فاتي.. ويعرض نجمه على السعودية

7202311125040109883998

ميسي يحتفل بذكرى حدث استثنائي في مسيرته

720231191542374741929

أزمة خطيرة تهدد النصر السعودي!

720231192438860622676

الحسين إربد يتعاقد مع البرازيلي فرناندو

720231193316242097650

العهد يعلن تعاقده مع نجم أردني

أخبار متعلقة
6202314141158784476269 (1)

بعد 7 أيام.. ريال مدريد يعلن ضم بيلينجهام

6202314141823188785153

الوحدات يكشف موقفه من إعلان الصفقات الجديدة

620231413337756418075 (1)

ليفربول يطلب نجم الريال.. وبيريز يوافق بشرط

620231411752493148577

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

6202314122119688255571

من هم أبرز زملاء ليونيل ميسي في إنتر ميامي؟

6202314131048310288751

رسائل مؤثرة من محمد صلاح وماني وكلوب لـ فيرمينو بعد رحيله عن ليفربول