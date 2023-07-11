اللحام يعود إلى تدريبات الحسين إربد

الوكيل الإخباري - عاد مصعب اللحام نجم الحسين إربد لتدريبات فريقه بشكل اعتيادي، بعد انقطاعه عنها في الفترة الماضية.



ويبدو أن الخلاف الذي أدى إلى غياب اللحام عن التدريبات تم تطويقه.



ويعتبر اللحام من العناصر الرئيسة بصفوف الحسين إربد، حيث يعد أحد أهم صانعي الألعاب على مستوى كرة القدم الأردنية.



ويسعى النادي لتوفير كافة مستلزمات النجاح أمام فريق كرة القدم الطامح بالمنافسة على لقبي الدوري وكأس الأردن.



وينتظر أن يبدأ الحسين إربد بتعزيز قائمة لاعبيه، بعدما أنجز العديد من التعاقدات، حيث تنص تعليمات الاتحاد على السماح لكل ناد بتقييد 25 لاعبا إلى جانب 3 من الوجوه الشابة.

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