الليجا تضع شرطا وحيدا لعودة ميسي إلى برشلونة

الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي إسباني، عن منح رابطة الليجا الضوء الأخضر لإدارة برشلونة، من أجل استعادة أسطورة النادي الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وبحسب قناة "TV3" الكتالونية، فإن خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، منح الضوء الأخضر، للاقتراح الذي قدمته إدارة برشلونة للتوقيع مع ميسي.



وأضافت: "لكن لعودة ميسي يتوجب بيع لاعبين بقيمة 100 مليون يورو على الأقل، وترى إدارة البارسا أن ذلك ممكنا دون التخلي عن أي من نجوم الفريق، حيث يمكن التخلص من فاتي ورافينيا بمبلغ أكبر من المطلوب".



وأشار التقرير إلى أن ميسي سيحصل على راتب بقيمة 25 مليون يورو، حيث لن يتمكن من الحصول على رقم أكبر.



وأفادت القناة الكتالونية، أن ميسي لا يريد إنهاء مسيرته في السعودية، إلا إذا لم تنجح عودته لصفوف البلوجرانا.

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