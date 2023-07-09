الليجا تودع سواريز.. معماري الكرة الإسبانية

الوكيل الإخباري - بعثت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) "بأخلص تعازيها لعائلة وأصدقاء لويس سواريز ميرامونتيس"، لاعب ومدرب المنتخب الإسبانى السابق لكرة القدم وأسطورة إنتر ميلان، الذي توفي اليوم الأحد عن عمر 88 عاما.



ووصفت (لا ليجا) لويس سواريز عبر شبكاتها الاجتماعية، بأنه "لاعب ومدرب تاريخي لكرة القدم الإسبانية"، مضيفة "فلترقد بسلام".



وقدم الاتحاد الإسباني لكرة القدم أيضا تعازيه في وفاة لويس سواريز، وكتب عبر الشبكات الاجتماعية "نود أن ننقل تعازينا إلى أقارب لويس سواريز ميرامونتيس وأصدقائه".



وأضاف "اليوم نودع أول إسباني يفوز بالكرة الذهبية، وبطل أوروبا عام 1964، مدرب وطني وأحد أعظم أساطير كرة القدم لدينا. ارقد بسلام يا لويسيتو".



توفي لويس سواريز ميرامونتيس عن عمر 88 عاما في مدينة ميلانو الإيطالية، وفقا لما أعلنه إنتر ميلانو.



وذكر النادي الإيطالي عبر الشبكات الاجتماعية "الوداع يا لويسيتو.. اللاعب المثالي الذي ألهم أجيال بموهبته".



وكان سواريز قد انتقل إلى ميلانو للعب في صفوف الإنتر في موسم 1961-1962 وانتهى به المطاف في العيش في هذه المدينة الإيطالية حتى وفاته.



وبات سواريز أول إسباني يفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 1960 وهو الإنجاز الذي لم يتكرر سوى عبر اللاعبة إليكسيا بوتياس التي فازت بالجائزة عامي 2021 و2022.



ويعد لويس سواريز أحد رموز كرة القدم الإسبانية في القرن الماضي وبدأ مشواره في ديبورتيفو لا كورونيا عام 1953 وانتقل بعد ذلك إلى برشلونة حيث لعب 7 مواسم فاز فيها بالدوري مرتين.



وانتقل سواريز، الذي أطلق عليه المدرب ألفريدو دي ستيفانو لقب "المعماري"، إلى إنتر ميلان عام 1961 ليصبح أول إسباني يحترف في ناد إيطالي.



ولعب لويس سواريز 7 مواسم في الإنتر، توج خلالها بالدوري الإيطالي 3 مرات فضلا عن ألقاب أخرى.



زاعتزل "لويسيتو" اللعب عام 1973 في صفوف سامبدوريا الإيطالي، ليتولى بعد ذلك تدريب إنتر ميلان وأندية أخرى، كما درب منتخبات إسبانيا للشباب وقاد منتخب تحت 21 عاما للفوز بكأس اليورو عام 1986.



وفي سبتمبر/أيلول 1988 تولى تدريب المنتخب الإسباني الأول وقاده للتأهل لمونديال إيطاليا 1990 الذي وصل فيه الفريق إلى الدور ثمن النهائي.



وفي عام 2001 حصل في إسبانيا على الميدالية الذهبية للوسام الملكي للاستحقاق الرياضي.

اضافة اعلان

ملاعب