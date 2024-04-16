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الثلاثاء، 16-04-2024 03:09 م

الليغا تكسر حاجز الـ15 مليون متفرج

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الوكيل الإخباري - قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الاثنين، إنها سجلت إيرادات إجمالية قياسية بلغت 5.69 مليار يورو لموسم 2022 - 2023؛ إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 17.8 في المائة مقارنة بالموسم السابق، وتجاوزت 5.07 مليار يورو المسجلة في 2019 - 2020.

وتعزز النمو من خلال الإيرادات التجارية القياسية ليتجاوز 28.6 في المائة، بالإضافة إلى النمو في إيرادات أيام المباريات 36.9 في المائة بفضل الحضور القياسي في الملاعب، مع تعافي الأندية من تأثير جائحة كوفيد للموسم الثاني على التوالي.

وحطم الدوري الإسباني حاجز 15 مليون متفرج للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بمتوسط حضور بلغ 72 في المائة خلال موسم 2022 - 2023.

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وتضمنت النتائج المالية أيضاً «عمليات غير عادية للمسابقة» نفذت خلال الموسم.


وارتفعت الإيرادات من الانتقالات بصورة طفيفة إلى 679 مليون يورو من 402 مليون يورو قبل عام، لكنها استمرت تحت 1.12 مليار في موسم 2019 - 2020.
وكانت الاستثمارات قياسية أيضاً وبلغت 848 مليون يورو في البنية الأساسية. وشمل ذلك الاستثمار من قبل ريال مدريد لتجديد ملعب سانتياغو برنابيو الشهير والمناطق المحيطة به.

 

ملاعب 

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