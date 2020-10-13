المانيا تواجه سويسرا في دوري الأمم الأوروبية







الوكيل الإخباري- يستضيف منتخب ألمانيا نظيره منتخب سويسرا في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر، على ملعب إستاد راين إينرجي ستاديون في ألمانيا.



بدأ منتخب ألمانيا مشواره في المجموعة الرابعة بالتعادل مرتين على التوالي ضد إسبانيا وسويسرا، لكنه سجل فوزًا بهدفين مقابل هدف على أوكرانيا مساء السبت الماضي.



لم يكن فريق لوف في أفضل حالاته في كييف، لكن أهداف ماتياس جينتر وليون جوريتزكا أثبتت في النهاية أنها كافية لمنح المانشافت ثلاث نقاط مهمة في السعي وراء إسبانيا متصدر المجموعة.



ونجحت ألمانيا في الوصول لبطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل، حيث فازت بسبع مباريات من أصل ثماني مباريات لتحتل صدارة المجموعة الثالثة متقدمة على هولندا.



وأنهت كتيبة يواكيم لوف النسخة الماضية في المركز الأخير في نسخة 2018-2019 من دوري الأمم الأوروبية، حيث حصدت نقطتين فقط من مبارياتها الأربع ضد هولندا وفرنسا.



تدخل سويسرا المباراة بعد هزيمتها 1-0 أمام إسبانيا يوم السبت، حيث سجل ميكيل أويارزابال الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 14، ويحتل فريق فلاديمير بيتكوفيتش حاليًا المركز الأخير في المجموعة الرابعة، بعد أن حصل على نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث، وخسر أمام أوكرانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى التعادل مع ألمانيا على أرضه.