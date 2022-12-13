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الثلاثاء، 13-12-2022 11:10 ص

المباراة الأولى في الدور قبل النهائي لمونديال قطر.. الموعد والقنوات الناقلة مجانا

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الوكيل الإخباري -  يستضيف ملعب "لوسيل" مساء اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المقر أن يطلق الحكم الدولي الإيطالي دانيلي أورساتو (47 عاما) في تمام الساعة (10:00) بتوقيت الاردن، صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا.

وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد "البيت" بمدينة الخور بقطر.   

اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022:

الأرجنتين x كرواتيا – الساعة (10:00) بتوقيت الاردن 

المكان: استاد "لوسيل".

القنوات الناقلة: كشفت عدة مصادر، أن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية، ستبث جميع المباريات المتبقية في مونديال قطر 2022 مجانا على قنواتها المفتوحة.

ووفقا للصحفي المصري والمحلل في شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، محمد الجزار، فمن المقرر أن يتم بث المباريات الأربع المتبقية في مونديال قطر على قنوات "بي إن سبورتس" وقناة الكأس دون تشفير.

وكتب الجزار على حسابه في "تويتر": "أجمل هدية للجماهير العربية.. ختامها مسك.. المباريات المتبقية من مونديال العرب ستبث بدون تشفير على "بي إن سبورتس" وقناة الكأس".

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