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الأربعاء، 20-10-2021 04:29 م

المباريات المتبقية لثلاثي المقدمة ،، من يحسم اللقب !؟

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اقترب دوري المحترفين من الحسم، وانحصر الصراع على اللقب بين 3 فرق (الرمثا، الوحدات والسلط)، مع بقاء جولتين على نهاية البطولة .. وإليكم الخصمين القادمين لكل فريق : اضافة اعلان

 

 

الرمثا (43) نقطة :
سيواجه الرمثا فريق شباب الأردن بالجولة القادمة، وستكون المباراة الختامية أمام فريق الجزيرة .

الوحدات (41) نقطة :
المباراة القادمة سيلتقي الوحدات مع سحاب، فيما ستكون المباراة الأخيرة أمام شباب العقبة .

السلط (39) نقطة :
سيواجه السلط فريق الفيصلي بالجولة القادمة، وسيختتم مسيرته بالدوري بمواجهة معان .

 




 

 


 

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