المباريات المتبقية لثلاثي المقدمة ،، من يحسم اللقب !؟

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الوكيل الإخباري - أنس عشااقترب دوري المحترفين من الحسم، وانحصر الصراع على اللقب بين 3 فرق (الرمثا، الوحدات والسلط)، مع بقاء جولتين على نهاية البطولة .. وإليكم الخصمين القادمين لكل فريق :الرمثا (43) نقطة :سيواجه الرمثا فريق شباب الأردن بالجولة القادمة، وستكون المباراة الختامية أمام فريق الجزيرة .الوحدات (41) نقطة :المباراة القادمة سيلتقي الوحدات مع سحاب، فيما ستكون المباراة الأخيرة أمام شباب العقبة .السلط (39) نقطة :سيواجه السلط فريق الفيصلي بالجولة القادمة، وسيختتم مسيرته بالدوري بمواجهة معان .