المباريات المتبقية لثلاثي المقدمة ،، من يحسم اللقب !؟

الوكيل الإخباري - أنس عشا
اقترب دوري المحترفين من الحسم، وانحصر الصراع على اللقب بين 3 فرق (الرمثا، الوحدات والسلط)، مع بقاء جولتين على نهاية البطولة .. وإليكم الخصمين القادمين لكل فريق : اضافة اعلان
الرمثا (43) نقطة :
سيواجه الرمثا فريق شباب الأردن بالجولة القادمة، وستكون المباراة الختامية أمام فريق الجزيرة .
الوحدات (41) نقطة :
المباراة القادمة سيلتقي الوحدات مع سحاب، فيما ستكون المباراة الأخيرة أمام شباب العقبة .
السلط (39) نقطة :
سيواجه السلط فريق الفيصلي بالجولة القادمة، وسيختتم مسيرته بالدوري بمواجهة معان .