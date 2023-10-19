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الخميس، 19-10-2023 03:39 م

المحترفون العرب في مرمى نيران ألمانيا بسبب فلسطين

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الوكيل الإخباري - مع كل موقف تشرئب له الأعناق، تتجدد فصول العداء تجاه المحترفين العرب في الدوريات العالمية، آخرهم أنور الغازي لاعب ماينز الألماني ونصير مزراوي من نادي بايرن ميونخ.

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تغريدة داعمة لفلسطين كفيلة بأن تهز أركان النادي برمته وتدفعه للتهديد والإيقاف، وهو أمر ليس بالجديد، خصوصا عندما نتحدث عن الدوري الألماني.

إذ أكد نادي بايرن ميونخ، أنه سيتحدث مع لاعبه المغربي نصير مزراوي بشأن تعبير الأخير عن دعمه لفلسطين، وتعاطفه مع شعبها عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

النادي البافاري، أصدر يوم الاثنين الماضي، بيانا قال فيه: "بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستغرام يوم الأحد، اللاعب يوجد حاليا في إفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ".

وأضاف بايرن ميونخ: "الجميع، بمن في ذلك كل الموظفين واللاعبين، يعرفون القيم التي يساندها بايرن، لقد أعربنا عن ذلك بشكل علني مباشرة عقب الهجوم الإرهابي على إسرائيل، نكترث بأصدقائنا في إسرائيل ونقف إلى جانبهم، وفي نفس الوقت نأمل أن يعمّ التعايش السلمي على الجميع في الشرق الأوسط".

ونشر مزراوي، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، متمنيا انتصار الشعب الفلسطيني على الاحتلال الإسرائيلي.

وتعالت أصوات الكراهية في المقاطعة البافارية ضد اللاعب المسلم، إذ طالب النائب البرلماني يوهانس شتاينيغر، باستبعاد مزراوي من بايرن ميونخ بسبب دعمه لفلسطين.

وأوقف نادي ماينز الألماني لكرة القدم، مهاجمه الدولي الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي، بسبب موقفه الداعم لفلسطين.

وقال ماينز في بلاغ، إن النادي يوقف أنور الغازي عن التدريب والمباريات، "إجابة عن منشور حذف لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف اللاعب الأحد مساء، في هذا المنشور يتخذ الغازي موقفا في الصراع المندلع بالشرق الأوسط، وهو ما لا يمكن التسامح معه من قبل النادي".

وجاء في البيان كذلك، "هذه الخرجة تلتها نقاشات مفصلة بين المجلس الإداري واللاعب. نادي ماينز يعتبر أن الصراع القائم والمعقد في الشرق الأوسط يحمل وجهات نظر مختلفة منذ عقود وسنوات".

وتابع الفريق ذاته:"النادي يعزل نفسه بشكل واضح عما تضمنه هذا المنشور لأنه لا يترجم ولا يعكس القيم التي يحملها ماينز".

 

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