المخضرم بيبي في طريقه لنادي النصر

الوكيل الإخباري - اعلنت مصادر صحفية ان نادي النصر دخل في مفاوضات مع البرتغالي كيبلير فيريرا المعروف باسم "بيبي" لاعب نادي بورتو البرتغالي، للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.



واوضحت هذه المصادر ان النصر اتفق شفهيا مع بيبي، حيث سيلتقي بصديقه المقرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث سبق أن لعبا 6 مواسم في ريال مدريد ولفترة طويلة مع منتخب البرتغال، مؤكدة أن بيبي، البالغ من العمر 40 عاما، يريد لعب كرة القدم لمدة عام إضافي، ويبدو أن المحطة الجديدة ستكون السعودية، حيث يخطط لتوديع كرة القدم مقابل عقد كبير.

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