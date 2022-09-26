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الإثنين، 26-09-2022 04:27 م

المدرب حكيم: نملك جيلا من اللاعبين قادر على احراز البطولات

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الوكيل الإخباري - أكد المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم السوري أيمن حكيم، أن النادي يملك جيلا من اللاعبين القادرين على إحراز البطولات في الموسم الحالي والمواسم المقبلة.

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اشار حكيم إلى أن الفريق يضم جيلا من اللاعبين الشباب واصحاب الخبرة، ما يجعل الحسين إربد مرشحا لإحراز البطولات سواء في الموسم الحالي أو الموسم المقبل.


وقال المدرب السوري في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ميزة الفريق الحالي أنه يضم نخبة من اللاعبين الشباب الذين يلعبون في مختلف المنتخبات الوطنية لجميع الفئات، ما يبشر بمستقبل واعد للفريق الباحث عن الالقاب في الموسم الحالي والموسم المقبل.


وأضاف، نملك لاعبين متميزين في منتخب الشباب الذي تأهل أخيرا للنهائيات الآسيوية، كما نملك لاعبين اصحاب خبرة، ونعول عليهم كثيرا في الموسم الحالي الذي يعتبر قويا ومثيرا في ظل تنافس فرق الحسين والفيصلي والوحدات على لقب الدوري.


واعتبر حكيم أن الدعم الإداري الكبير الذي يحظى به الفريق، يشكل عاملا اساسيا في المستوى الجيد الذي وصل إليه الفريق حاليا، مثمنا هذا الدعم الذي شكل حالة استثنائية في المنافسات المحلية.


وعن اللقاء المقبل أمام الفيصلي في الدوري السبت المقبل قال حكيم، إن هذه المباراة تشكل منعطفا مهما نحو إحراز لقب الدوري، لافتا إلى أن لاعبيه باتوا جاهزين للمباراة، خاصة بعد المعسكر التدريبي الذي اختتم أمس الأول في مدينة العقبة واستمر ستة أيام.


وعن المستوى الفني لدوري المحترفين في الموسم الحالي اشار الى ان المراحل الأخيرة من الدوري تشهد تنافسا مثيرا سواء على لقب الدوري أو الفرق الباحثة عن الهروب من شبح الهبوط للدرجة الأولى، ما يوحي بمشاهدة مباراة مثيرة وقوية وتنافسية في المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن تكلل جهود نادي الحسين إربد في احراز لقب الدوري ولقب كأس الأردن.


من جهته، أشار رئيس النادي عامر ابو عبيد الى توفير كافة متطلبات اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالرواتب الشهرية والمكافآت، والمتطلبات الأخرى، الأمر الذي يضع الكرة في ملعب اللاعبين لتحقيق الانجاز.

 

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