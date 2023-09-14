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الخميس، 14-09-2023 01:26 م

المراهنات تتسبب في عقوبة قاسية على أحد لاعبي الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء إيقاف هاري توفولو لاعب نوتنغهام فورست 5 أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه ماليا بعدما أقر بارتكاب 375 مخالفة لقواعد الاتحاد المتعلقة بالمراهنات

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له أن قرار إيقاف توفولو مع إيقاف التنفيذ حتى نهاية موسم 2024-2025، وفرض غرامة مالية كبيرة على اللاعب تصل إلى 21 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) بسبب سوء السلوك فيما يتعلق بقواعد المراهنة لدينا".

وأضاف الاتحاد: "أقر المدافع بخرق قواعد الاتحاد الإنجليزي 375 مرة بين 22 ينايرمن عام 2014 و18 مارس من عام 2017، لذلك فرضت لجنة تنظيمية مستقلة هذه العقوبات بعد جلسة استماع خاصة به".

ووقعت المخالفات عندما كان توفولو لاعب نورويتش سيتي ولعب معارا في سويندون تاون وروثرهام يونايتد وبيتربورو يونايتد وسكونثورب يونايتد.

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