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الأربعاء، 14-12-2022 10:40 ص

المشجع المنحوس يضرب من جديد ويضيف ضحية لقائمته

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الوكيل الإخباري -  بات المشجع العماني محمد الحجري وهو أحد مشاهير وسائل التواصل في السلطنة حديث السوشال ميديا في كأس العالم بعدما انضم المنتخب الكرواتي لقائمة "ضحاياه" التي طالتها تعويذة النحس خاصته.

وظهر المشجع الملقب "مجومبا" في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي قميص المنتخب الكرواتي من أجل تشجيعه، على استاد لوسيل ضد المنتخب الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

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المثير في هذه القصة التي تبدو كوميدية، أن المنتخب الكرواتي، خرج بالفعل بهزيمة ثقيلة من المباراة أمام منتخب الأرجنتين الذي صعد للنهائي بـ3 أهداف نظيفة في شباك الكروات.


لينضم بذلك المنتخب الكرواتي، بحسب تعليقات المغردين، لقائمة مجومبا، للفرق التي طالتها تعويذة النحس خاصته.

 

 

وأصبحت تعويذة "مجومبا" نذير شؤم بالنسبة للكثيرين من مشجعي منتخبات بلادهم في كأس العالم.

ووصف "مجومبا" بأنه "المشجع الأكثر نحسا" في المونديال الذي تحتضن قطر فعاليات ما بين 18 نوفمبر و20 ديمسبر الجاري.

وعن الفرق التي شجعها في المباراة الافتتاحية بين قطر والاكوادور، فقد شجع مجومبا المنتخب القطري وتوشح بعلم قطر فخسر أمام الإكوادور (0-2).


ورغم أن تشجيع الأرجنتين مضمون، إلا أنها خسرت المباراة أمام الأخضر السعودي (1-2)، فكانت أول خسارة لها في كأس العالم، عندما شجعها مجومبا أيضا.


والطريف أن "مجومبا" عاد في مباراة هولندا والأرجنتين في الدور ربع النهائي، ولكن هذه المرة ارتدى القميص الهولندي، ففازت الأرجنتين وودع منتخب "الطواحين" البطولة.

في منافسات ثمن النهائي، شجع "مجومبا" منتخب السنغال أمام إنجلترا فخسر "أسود التيرانغا" بثلاثية دون رد، وشجع إسبانيا على حساب المغرب فحقق "أسود الأطلس" فوزا تاريخيا بركلات الترجيح.


وفي منافسات ربع النهائي لبس قميص راقصي السامبا للتشجيع، فخرجت البرازيل من المونديال بركلات الترجيح، وتأهلت كرواتيا لنصف النهائي.


فطالبه إعلامي مغربي بارتداء قميص البرتغال قبل مباراتهم مع أسود الأطلس، ليصيبهم بـ"النحس" حسب وصفه، وهو ما حدث بالفعل.


وطالبه العديد من المشجعين المغاربة ارتداء قميص المنتخب الفرنسي في مباراة الليلة الأربعاء على أمل أن يتأهل "أسود الأطلس" لأول مرة في التاريخ لنهائي كأس العالم.

 

 

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