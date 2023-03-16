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الخميس، 16-03-2023 03:23 م

المصائب تنهال على مدرب الهلال السعودي بعد الحادث المروع لعائلته

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الوكيل الإخباري -  غادر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي، الرياض، عائدا إلى بلاده، عقب تلقيه نبأ تعرض نجله وعائلته لحادث سير مروع.

وجاء النبأ عقب مباراة الفريق الهلالي الثلاثاء أمام الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز "الزعيم" وتأهله للدور نصف النهائي من المسابقة.

وتعرض بن المدرب ميشيل وأسرته لحادث سير في مدينة بوينس آيرس الأرجنتينية أودى بحياة الزوجة وسائق السيارة الأخرى التي اصطدمت بهم، ونقل ميشيل وابنه للمستشفى لتعرضهم لبعض الإصابات، فيما تتحدث بعض التقارير عن عدم تعرض حفيد المدرب لأي إصابات.

ووفقا لـRadio Mitre الأرجنتيني فإن المدعي العام أمر بإلقاء القبض على نجل رامون دياز، معتبرا الحادث جريمة قتل مزدوجة، إذ ترافقه الشرطة في المستشفى، لإصابته بكسر في عظم الفخذ وصدمة في الصدر، على أن يتم اعتقاله بعد انتهاء الرعاية الطبية له.

وأوضح المصدر الأرجنتيني أن حفيد رامون دياز طالب والده قبل الحادث بدقائق قليلة بترك هاتفه المحمول والتركيز مع الطريق، لكن ميشيل لم يستجب له، ليفقد زوجته، التي لم تكن ترتدي حزام الأمان، مما تسبب في تعرضها للضرر الأكبر وفقدان حياتها على الفور.

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يذكر أنه في غياب رامون دياز عن الفريق السعودي، سيقود نجله الآخر ومساعده في الهلال إيميليانو تدريبات الزعيم خلال الأيام المقبلة، لحين عودة المدرب الأرجنتيني للرياض.

 

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