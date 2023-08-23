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الأربعاء، 23-08-2023 02:31 م

المصري عمرو وردة يتقدم بطلب مفاجئ للرجاء المغربي بعد أيام من انضمامه إليه

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية مغربية، أن اللاعب المصري عمرو وردة، المحترف في صفوف الرجاء، طالب مسؤولي النادي المغربي بالرحيل عن الفريق، وذلك بعد أيام قليلة من توقيع عقود انضمامه للنادي.

ووفقا لموقع "البطولة" المغربي، فإن عمرو وردة، أبدي رغبته في التراجع عن تعاقده مع الرجاء، حيث تحدث لبعض مسؤولي الفريق المغربي بخصوص فسخ تعاقده مع النادي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب المصري أقر برغبته في العودة إلى قبرص أو اليونان، وذلك لعدم تأقلمه مع الأجواء في المغرب على حد قوله.

وأضاف التقرير، أن عمرو وردة، يحاول الضغط على مسؤولي الرجاء بكل الوسائل من أجل الموافقة على رغبته، بعدما انضم إلى صفوف النادي قبل أيام في صفقة انتقال حر.

ونشر اللاعب المصري في وقت سابق اليوم الثلاثاء، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، توضح على ما يبدو تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى.

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