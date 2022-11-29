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الثلاثاء، 29-11-2022 12:03 م

المعلق الشهير خليل البلوشي يبكي على الهواء لهذا السبب!

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الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تأثر وبكاء معلق كرة القدم العماني الشهير خليل البلوشي، بمداخلة لوالدته على الهواء مباشرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو حيث ظهر خليل البلوشي في لقاء مع إذاعة "وصال" العمانية المحلية، لإجراء حديث عن مونديال قطر 2022، في حين تفاجأ بأن إعداد البرنامج قد جهز مداخلة لوالدته على الهواء مباشرة.

وبين مقطع الفيديو تأثر خليل البلوشي باتصال ودعوات ودعم والدته، التي ظهرت في صورة وهي تتابعه وتدعم حضوره القوي في مونديال قطر 2022.

وسمع صوت والدة خليل البلوشي وهي تدعو له بالصحة والبركة، حيث قالت إنها شاهدت المقطع الذي انتشر له وهو متحمس في التعليق خلال مباراة المنتخب السعودي، حتى ذهب صوته وطالبته بالحفاظ على صحته والاعتناء بنفسه، فيما لم يتمالك المعلق العماني دموعه أمام كلمات والدته.

ومن ثم رد البلوشي على والدته ولاطفها على الهواء، وأمن على دعائها بالفوز للمنتخب السعودي في مباراته المقبلة.

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