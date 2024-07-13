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السبت، 13-07-2024 03:01 م

المعيوف أبرزهم.. 5 لاعبين خارج حسابات اتحاد جدة

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الوكيل الاخباري- خرج 5 لاعبين من حسابات اتحاد جدة للموسم الجديد، في ظل ثورة التغيير بالنادي استعدادًا للموسم الجديد.اضافة اعلان


ولم يفز اتحاد جدة بأي لقب في الموسم الماضي، بل إنه لم يتأهل للعب في أي بطولة خارجية الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن قائمة اللاعبين الذين سافروا مع الاتحاد إلى إسبانيا اليوم لخوض معسكر تدريبي خلت من أسماء الخماسي التالي: صالح العمري، وعبدالعزيز البيشي، وزكريا هوساوي، وسلطان الفرحان، وعبدالله المعيوف.

وأضافت أن إدارة "العميد" ستنظر للعروض المقدمة لهؤلاء اللاعبين للتخلص منهم، أو ستوقع مخالصة مالية معهم قبل الموسم الجديد.

من جانبه، ضمت قائمة المسافرين إلى المعسكر عبدالرحمن العبود، جناح الفريق الذي عاد من الإعارة في صفوف الاتفاق.

وأوضحت الصحيفة أن العبود يبقى مهددًا هو الآخر بالرحيل عن الاتحاد، إذ سيحدد المدرب الجديد، المتوقع أن يكون الفرنسي لوران بلان، مصير اللاعب بعد متابعته في المعسكر.

وينقسم معسكر الاتحاد إلى 3 مراحل، الأولى في إسبانيا، والثانية في البرتغال، والأخيرة في إيطاليا.

 




 

 


 

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