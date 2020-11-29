المعيوف يقتل فرحة الهلال بالكأس بـ صدمة مدوية

الوكيل الإخباري _ وجه عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الهلال، صدمة مدوية إلى الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، بعد تأكد غيابه عن الملاعب لفترة أخرى.



وذكرت صحيفة "الرياضية" أن المعيوف غاب عن مباراة الهلال أمام النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لعدم اجتياز الاختبارات التي خاضها ظهر السبت، عن أظهرت الاختبارات حاجة المعيوف للغياب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 و6 أسابيع، بسبب معاناته من إصابة من الدرجة الثانية.



ومن المقرر أن يتم تحديد فترة علاجه حسب مدى استجابته للعلاج والانضباط في الجلسات العلاجية والتأهيلية.



واستعان الهلال بالحارس الشاب حبيب الوطيان الذي قدم مباراة متميزة أمام النصر، ليقود الهلال للفوز بنتيجة (2-1)، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بموسم 2019-2020.







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المصدر : ملاعب



