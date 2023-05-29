المغربي حكيمي يجاور ميسي ومبابي بتشكيل الدوري الفرنسي المثالي

الوكيل الإخباري - أعلنت الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين، الأحد، التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في بطولة الدوري هذا الموسم.

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وتضم التشكيلة المثالية نجوما من 4 أندية مختلفة على النحو التالي: حراسة المرمى: بريس سامبا (لانس).



الدفاع: أشرف حكيمي ونونو مينديز (سان جيرمان)، تشانسيل مبيمبا (مارسيليا)، كيفن دانسو (لانس).



الوسط: فالنتين رونجيه (مارسيليا)، سيكو فوفانا (لانس)، كيفرين تورام (نيس).



الهجوم: لويس أوبيندا (لانس)، ميسي ومبابي (سان جيرمان).



وتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا وصنع 6 في مشوار تتويج فريقه باللقب هذا الموسم.



يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، خلفه لانس ومارسيليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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