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الإثنين، 29-05-2023 03:29 م

المغربي حكيمي يجاور ميسي ومبابي بتشكيل الدوري الفرنسي المثالي

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الوكيل الإخباري - أعلنت الرابطة الفرنسية للاعبين المحترفين، الأحد، التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في بطولة الدوري هذا الموسم.

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وتضم التشكيلة المثالية نجوما من 4 أندية مختلفة على النحو التالي: حراسة المرمى: بريس سامبا (لانس).

 الدفاع: أشرف حكيمي ونونو مينديز (سان جيرمان)، تشانسيل مبيمبا (مارسيليا)، كيفن دانسو (لانس).

الوسط: فالنتين رونجيه (مارسيليا)، سيكو فوفانا (لانس)، كيفرين تورام (نيس).

 الهجوم: لويس أوبيندا (لانس)، ميسي ومبابي (سان جيرمان).

وتصدر مبابي قائمة الهدافين برصيد 28 هدفا وصنع 6 في مشوار تتويج فريقه باللقب هذا الموسم.

يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، خلفه لانس ومارسيليا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

 

 

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