المغربي عموتة يكرر إنجازا عربيا نادرا في كأس آسيا

الوكيل الإخباري - سجل المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني اسمه في تاريخ الكرة الآسيوية، بعدما قاد النشامى لبلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى عبر التاريخ.



وصعد الأردن إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد إطاحته بمنتخب كوريا الجنوبية 2-0، لينتظر الفائز من بين المنتخب القطري ونظيره الإيراني في النهائي.



وأصبح عموتة ثالث مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا عبر التاريخ، بعد السعوديين خليل الزياني وناصر الجوهر.

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وكان خليل الزياني أول مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا، عندما قاد المنتخب السعودي لنهائي نسخة 1984، وتوج حينها الأخضر على حساب المنتخب الصيني.



أما ناصر الجوهر ثاني مدرب عربي بلغ النهائي، وذلك في نسخة عام 2000 عندما قاد المنتخب السعودي لبلوغ النهائي، إلا أنه فشل بالتتويج بعد الخسارة من اليابان.

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