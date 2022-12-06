المغرب مهدد بخسارة نجمه أمام إسبانيا

الوكيل الإخباري - بات منتخب المغرب، مهددًا بخسارة أحد لاعبيه البارزين خلال مواجهة إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، مهدد بخسارة سفيان أمرابط لاعب وسط الفريق، للإصابة.



وأشارت إلى أن سفيان أمرابط شعر بآلام في الظهر، أمس الإثنين، وذهب إلى المستشفى لمحاولة التعافي سريعا واللحاق بموقعة إسبانيا.



يذكر أن أمرابط كان من أبرز نجوم منتخب المغرب في الدور الأول، ولعب دورًا كبيرًا في احتلال الأسود صدارة المجموعة السادسة.



وبلغ منتخب المغرب، ثمن نهائي كأس العالم، بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.



أما منتخب إسبانيا صعد دور الـ 16 في مونديال قطر، بعد احتلال وصافة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

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