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الأربعاء، 23-11-2022 11:38 ص

المغرب يبدأ رحلة البحث عن الحلم العربي في كأس العالم أمام كرواتيا

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الوكيل الإخباري - يلتقي منتخب المغرب ممثل قارة إفريقيا والعرب نظيره كرواتيا وصيف المونديال في النسخة الماضية في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء على ملعب "البيت" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخباً من مختلف القارات الستة.

وتضم المجموعة السادسة في كأس العالم منتخبات المغرب، بلجيكا، كرواتيا وكندا.

يحمل المنتخب المغربي آمال العرب في الوصول الى مراحل متقدمة من بطولة كأس العالم الحالية لما يمتلكه من عدد كبير من النجوم الذين يضيئون الملاعب الأوروبية بمستوياتهم المرموقة خاصة الثنائي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، وأشرف حكيمي مدافع أيمن باريس سان جيرمان، وحارس مرمى إشبيلة ياسين بونو أفضل حارس في إسبانيا، وسفيان بوفال لاعب آنجيه الفرنسي.

المغرب ضد كرواتيا
وشارك منتخب المغرب من قبل في كأس العالم 5 مرات، حيث يعد مونديال قطر هو السادس في تاريخ أسود الأطلس، فيما يعد الإنجاز الأبرز له هو التأهل لدور الـ16 في مونديال 1986.

وربما تكون مفاجئة وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب في مباراة اليوم هي الدفع بالمهاجم عبد الرازق حمد الله نجم فريق اتحاد جدة السعودي والذي تعول عليه الجماهير الكثير في البطولة بعد العودة عقب غياب دام طويلاً خلال السنوات الماضية.

بينما يأمل منتخب كرواتيا في الحفاظ على هيبته الكروية في ظل الزخم الشديد الذي يحوم حول لاعبيه خاصة المخضرم لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم 2020.

وتاريخياً التقى الفريقين في مباراة واحد قبل سابق وانتهت بالتعادل قبل أن يلجأ الطرفين للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح التي انتهت بفوز كرواتيا بنتيجة 9-8 والتي أقيمت في عام 1996.

ويتفوق تسويقياً منتخب كرواتيا على حساب المغرب حيث يقف وصيف كأس العالم عند 377 مليون يورو، مقابل 241 مليون لصالح أسود الأطلسي.

ويتصدر النجم أشرف حكيمي قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 65 مليون يورو، بينما يأتي أغلى لاعب في كرواتيا جوسكو جفارديول لاعب دينامو زغرب بواقع 60 مليون يورو.

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