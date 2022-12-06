المغرب يتخلى عن تميمة حظه أمام إسبانيا

الوكيل الإخباري - تخلى منتخب المغرب عن تميمة حظه، بعد أن قرر ارتداء القميص الأحمر، عندما يواجه إسبانيا، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ16 من مونديال "قطر 2022".



وفاز "منتخب أسود الأطلس" 3 مرات بالقميص الأبيض، خلال تاريخ مشاركاته في المونديال، أمام إسكتلندا 1998، وفي مباراتي المونديال الحالي بقطر أمام بلجيكا وكندا.

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بالمقابل حقق المنتخب المغربي فوزا وحيدا بالقميص الأحمر، أمام المنتخب البرتغالي بدور المجموعات في مونديال 1986.



ولعب المغرب مباراة وحيدة في هذا المونديال بالقميص الأحمر، كانت أمام كرواتيا وانتهت بالتعادل السلبي.



على الجانب الآخر ينوي المنتخب الإسباني ارتداء القميص الأزرق، علما بأنه حقق بهذا اللون لقب مونديال 2010، عندما خاض به المباراة النهائية أمام هولندا.



يشار إلى أن المنتخب المغربي تأهل في صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، فيما بلغت إسبانيا ثمن النهائي باحتلالها المركز الثاني في مجموعتها برصيد 4 نقاط فقط.

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