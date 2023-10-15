المغرب يتعادل ودياً مع كوت ديفوار

الوكيل الإخباري - خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الودي الذي جمع منتخبي كوت ديفوار والمغرب على ملعب فيليكس هوفويت-بواني في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.



تقدم أصحاب الأرض أولاً في النتيجة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الأول بقدم نجم بروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر.



بينما أدرك "أسوط أطلس" التعادل في الدقيقة 81 بقدم المهاجم المخضرم أيوب الكعبي بعد دقائق قليلة من دخوله كبديل.



ويأتي اللقاء في إطار الاستعداد القوي للمنتخبين للاستحقاقات القوية المقبلة، حيث ستكون البداية الشهر المقبل بانطلاق مشوار تصفيات القارة السمراء المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك، وكندا.

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وستلعب كوت ديفوار في التوقف الدولي المقبل في نوفمبر/تشرين ثان أمام سيشل وغامبيا ضمن المجموعة السادسة.



بينما ستستضيف في مطلع العام المقبل النسخة الـ34 من بطولة أمم أفريقيا، حيث أوقعتها القرعة التي جرت منذ أيام في المجموعة الأولى رفقة نيجيريا وغينيا الاستوائية، وغينيا بيساو.



أما المنتخب المغربي، فستكون ضربة بدايته ضمن المجموعة الخامسة أمام إريتريا، ثم تنزانيا

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