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السبت، 10-12-2022 01:22 م

المغرب يخوض مباراة تاريخية اليوم السبت.. الموعد والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تتجه أنظار الجماهير المغربية اليوم السبت، صوب استاد الثمامة بالعاصمة الدوحة، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين "أسود الأطلس والبرتغال، في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.
 
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الأرجنتيني، فاكوندو تيلو (40 عاما)، صفارة بداية هذه المباراة التاريخية في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، والثانية ظهرا بتوقيت المغرب.


إنجاز تاريخي:
وتأهل منتخب المغرب "أسود الأطلس" لأول مرة في تاريخه إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم، إثر فوزه المفاجئ على نظيره الإسباني، بركلات الترجيح (3-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي، على استاد المدينة التعليمية.

القنوات الناقلة:
وسيتم نقل مباراة المغرب والبرتغال على قناتي "بي إن سبورتس": "beIN Sports HD 3 Max"
و"beIN Sports HD 1 Max"، وعبر قناة الكاس "Alkass EXTRA One HD".

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