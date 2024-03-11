المغرب يربح معركة نجم ريال مدريد

الوكيل الإخباري - حسم إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، الأحد، شأن تمثيل منتخب المغرب أو منتخب إسبانيا، خلال الفترة المقبلة.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قرار دياز أنهى احتمالية استدعائه لتمثيل منتخب إسبانيا، تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.



وتابعت "دياز المولود في مالغا، ويحظى بأصول مغربية من جدته لأبيه، فضل اللعب لأسود الأطلس على حساب الماتادور".



وكانت تقارير صحفية زعمت بأن وليد الركراكي مدرب المغرب كان على تواصل دائم مع دياز لإقناعه بتمثيل أسود الأطلس، بداية من الشهر الجاري.



وذكر الصحفي فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن دياز سيلعب للمغرب وليس لإسبانيا.



وتابع رومانو: "تم اتخاذ القرار، ومن المتوقع أن يصبح رسميا في أقرب وقت، وتم إبلاغ الاتحاد المغربي الليلة".



وتواصل دياز في وقت سابق، مع أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، ونجح الأخير في إقناع لاعب الميرنغي، بتمثيل المغرب.



وشارك دياز في مباراة واحدة بقميص منتخب إسبانيا، وكان ذلك في مباراة ودية أمام ليتوانيا قبل يورو 2020، وبذلك فإنه لديه إمكانية تغيير جنسيته الرياضية للمغرب.



وسجل اللاعب البالغ 24 عاما، 4 أهداف بالدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا بكأس ملك إسبانيا ومثله في كأس السوبر، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة.



وسيواجه منتخب المغرب نظيريه أنغولا وموريتانيا وديا في 22 و26 مارس الحالي، ثم يلعب ضد زامبيا وجمهورية الكونغو في يونيو المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.



يذكر أن بطولة كأس إفريقيا 2025 ستقام في المغرب، كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بشكل مشترك في المغرب والبرتغال وإسبانيا.

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