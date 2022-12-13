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الثلاثاء، 13-12-2022 12:49 م

المغرب يستعيد القوة الضاربة أمام فرنسا بنصف نهائي كأس العالم

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الوكيل الإخباري -  أعلنت صحيفة المنتخب المغربية عن جاهزية ثنائي أسود الأطلس للتواجد مع المنتخب المغربي أمام فرنسا.

إذ كشفت الصحيفة عن تواجد الثنائي نايف أكرد، ونصير مزراوي مع المنتخب المغربي أمام فرنسا.

وغاب مزراوي وأكرد عن مواجهة البرتغال الأخيرة في ربع النهائي والتي فاز فيها أسود الأطلس بهدف دون رد.

بينما لن يتمكن القائد رومان سايس من العودة بسبب إصابة في الفخذ، غادر على إثرها آخر مباراتين لمنتخب المغرب أمام إسبانيا ثم البرتغال.

وتفوق المنتخب المغربي على نظيره الإسباني بهدف دون مقابل.

تاريخ مواجهات المغرب ضد فرنسا
المواجهة هي السادسة بين المنتخبين تاريخيا والأولى بشكل رسمي بعد خمس مواجهات ودية.

وفاز المنتخب الفرنسي في ثلاث مباريات وانتهت مباراتان بالتعادل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الأربعاء 14 ديسمبر، على استاد البيت، في العاشرة مساءا.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، وماكس 1 و2، وقنوات الكأس المفتوحة واكسترا.

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