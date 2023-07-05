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الأربعاء، 05-07-2023 04:01 م

المغرب يضرب موعدا مع مصر في نهائي إفريقي عربي ساخن

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الوكيل الإخباري -  انتزع منتخب المغرب بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 23 عاما، من نظيره المالي بفوزه عليه بركلات الترجيح، إضافة إلى بطاقة المشاركة في أولمبياد "باريس 2024" أيضا.

وضع المغربي زكرياء الوحيدي منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول. وأدرك المالي مامادي ديامبو التعادل عند الدقيقة 66 من الوقت الأصلي للمباراة الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم أصحاب الأرض مرة أخرى بهدف سجله اللاعب أمين الوزاني في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الثاني، ورد المالي إيسوفي مايغا بهدف التعادل في الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الإضافي الثاني أيضا.

وحسم منتخب المغرب نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة ركلات الترجيح (4-3).

وضرب المغرب موعدا في نهائي البطولة القارية، مع نظيره المصري الذي تغلب بدوره على منتخب غينيا بهدف وحيد سجله لاعبه محمد شحاتة مبكرا، بعد مرور 9 دقائق فقط من انطلاق صافرة بداية المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من مساء يوم الثلاثاء، على ملعب "طنجة" بالمغرب.

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كما ضمن المغرب مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة في باريس صيف عام 2024، رفقة منتخب مصر.


بينما سيضطر الفائز من مباراة المركز الثالث بين مالي وغينيا، لخوض الملحق العالمي للمنافسة على البطاقة المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

 

ملاعب 

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