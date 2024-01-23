المغرب يضمن التأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

الوكيل الإخباري - حصدت 5 منتخبات بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 مستفيدة من النتائج "المجنونة" التي حدثت خلال مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات.



وكان منتخب كوت ديفوار تعرض لنكسة كبيرة في مجموعته الأولى عندما أنهى الدور الأول في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين، وباتت تباعا لذلك حظوظه ضعيفة للترشح إلى دور الـ16 ومرتبطة بتواجده ضمن قائمة أفضل الثوالث



من جهته، أنهى منتخب غانا دور المجموعات في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحتاج هو الآخر لمعجزة من أجل التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية.



هذا السيناريو المجنون الذي حدث في مباريات الجولة الأخيرة من المجموعتين الأولى والثانية خدم مصالح 5 منتخبات حسمت بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.



ويتعلق الأمر بمنتخب المغرب ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وأنغولا التي ضمنت تواجدها في الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا قبل خوضها لمباريات الجولة الثالثة في مجموعاتها.



وتملك كل هذه المنتخبات 4 نقاط، وهو ما يجعلها متأكدة من إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث في أسوأ الحالات.



وبحكم امتلاكها لرصيد من النقاط يفوق ذلك الذي حققه منتخبي كوت ديفوار وغانا، فقد ضمنت هذه المنتخبات التواجد ضمن قائمة أفضل الثوالث.



يذكر أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تمنح الفرصة لأفضل 4 ثوالث من أجل الترشح إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

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