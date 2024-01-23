الثلاثاء 23-01-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة العمل: 18 ألف أردني استفاد من خطة توظيف الأردنيين في قطر

بالفيديو .. الأمن: اختفاء شبه كلي لمعالم طرق في المملكة بسبب الضباب - أسماء الطرق

فيديو.. لحظة انفجار المبنى الذي قتل فيه 21 جنديا إسرائيليا في غزة

وزارة العمل توضح حول الحد الأدنى للأجور

هيئة بريطانية: نشاط جوي على بعد 46 ميلاً جنوب المخا

الأرصاد: أجواء باردة وأمطار غزيرة غداً الأربعاء

نادي الأسير: الاحتلال يصعد استيلاءه على ممتلكات عائلات المعتقلين

الصحة في غزة: النيران تمنع نقل الجرحى من مجمع ناصر للمستشفى الأردني

إصدار 90 ألف تصريح عمل للسوريين العام الماضي

التفتيش على 29300 مؤسسة العام الماضي نتج عنها 5681 مخالفة

الثلاثاء، 23-01-2024 03:17 م

المغرب يضمن التأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

1202423133813431245060


الوكيل الإخباري - حصدت 5 منتخبات بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 مستفيدة من النتائج "المجنونة" التي حدثت خلال مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وكان منتخب كوت ديفوار تعرض لنكسة كبيرة في مجموعته الأولى عندما أنهى الدور الأول في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين، وباتت تباعا لذلك حظوظه ضعيفة للترشح إلى دور الـ16 ومرتبطة بتواجده ضمن قائمة أفضل الثوالث

من جهته، أنهى منتخب غانا دور المجموعات في المركز الثالث برصيد نقطتين، ويحتاج هو الآخر لمعجزة من أجل التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة القارية.

هذا السيناريو المجنون الذي حدث في مباريات الجولة الأخيرة من المجموعتين الأولى والثانية خدم مصالح 5 منتخبات حسمت بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

ويتعلق الأمر بمنتخب المغرب ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وأنغولا التي ضمنت تواجدها في الدور المقبل من بطولة كأس أمم أفريقيا قبل خوضها لمباريات الجولة الثالثة في مجموعاتها.

وتملك كل هذه المنتخبات 4 نقاط، وهو ما يجعلها متأكدة من إنهاء دور المجموعات في المركز الثالث في أسوأ الحالات.

وبحكم امتلاكها لرصيد من النقاط يفوق ذلك الذي حققه منتخبي كوت ديفوار وغانا، فقد ضمنت هذه المنتخبات التواجد ضمن قائمة أفضل الثوالث.

يذكر أن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تمنح الفرصة لأفضل 4 ثوالث من أجل الترشح إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202423143641433202990

تأجيل بطولة كأس السوبر السعودي لأجل غير مسمى

1202423101251823265120 (1)

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023

120242311441526628039

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1202423102623324331000

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

120242312632131799047

وزير الرياضة القطري: النشامى ظهروا بصورة مميزة في كأس آسيا

120242312336487774432

بنزيما يجدد محاولاته مع ريال مدريد

أخبار متعلقة
120242010137463766342

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

12202326111131471799404

تين هاج: علينا القيام بأشياء مختلفة.. ولا أشعر بخيبة الأمل

1220232611814487051186

ياسين الولي يعلن اعتزاله دوليا

12202326104349309658607

حقيقة عودة نجم عربي إلى برشلونة

12202326102742833445255

فوز ثأري ينهي سلسلة انتصارات باكس في NBA

1220232610525288266095

كم هدفاً يحتاج رونالدو لإنهاء العام 2023 في صدارة هدافي العالم؟