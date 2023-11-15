المنتخبات الأفريقية الأكثر مشاركة في كأس العالم

الوكيل الإخباري - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بإجرء أربع مباريات.



ويتنافس 54 منتخباً أفريقياً على حجز مقعد في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك المقرر سنة 2026.



وتستضيف غينيا الاستوائية منتخب ناميبيا، فيما تلتقي رواندا بزيمبابوي، ويحل المنتخب الموريتاني ضيفاً على جمهورية الكونغو، بينما تواجه إثيوبيا منتخب سيراليون.



وفيما يلي قائمة المنتخبات الأفريقية الأربعة الأكثر مشاركة في كأس العالم، والتي استحضرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابه الخاص بالمسابقة على موقع إكس:



- الكاميرون: 8 مرات (1983، 1990، 1994، 1998، 2002، 2010، 2014 و2022).

- نيجيريا: 6 مرات (1994، 1998، 2002، 2014 2018).

- المغرب: 6 مرات (1970، 1986، 1994، 1998، 2018 و2022).

- تونس: 6 مرات (1978، 1998، 2002، 2006، 2028 و2022).

اضافة اعلان

ملاعب