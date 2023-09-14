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الخميس، 14-09-2023 01:19 م

المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما.. وتفاصيل البطولة

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الوكيل الإخباري - اكتمل عقد المتأهلين إلى نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، والمقرر إجراؤها العام المقبل في قطر، بمشاركة 16 منتخبا، وتحديد ممثلي القارة الصفراء في أولمبياد باريس 2024.

وشهد التوقف الدولي الخاص بشهر سبتمبر الحالي 2023، إقامة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23، والذي أسفر عن تأهل 15 منتخبا إلى النهائيات، انضمت إلى قطر الدولة المضيفة التي تحتضن البطولة.

وتستضيف قطر البطولة التي تتأهل منها 3 منتخبات بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس 2024، في الفترة من 15 أبريل وحتى 3 مايو المقبلين، بينما يتأهل منتخب رابع إلى ملحق يواجه فيه رابع قارة إفريقيا من أجل مكان إضافي في المحفل العالمي.

المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما:

انضم إلى منتخب قطر مستضيف بطولة القارة الصفراء للشباب، 15 منتخبا عبر التصفيات، التي شهدت تنافس المنتخبات المشاركة فيها ضمن 11 مجموعة مختلفة تأهل الأول منها بشكل مباشر، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني.

وتأهل إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، كل من متصدري المجموعات الـ11، وهي: الأردن، كوريا الجنوبية، فيتنام، اليابان، أوزبكستان، العراق، الإمارات، تايلاند، أستراليا، السعودية، وإندونيسيا.

وحجز بطاقات أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني كل من: الكويت، الصين، ماليزيا وطاجيكستان.

موعد قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما

من المقرر أن تتم إقامة قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما يوم 16 نوفمبر المقبل، بمقر الاتحاد الآسيوي، لكن لم يتم تأكيد الموعد أو المكان حتى الآن.

تصنيف المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما

سيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا تحت 23 عاما إلى 4 مستويات قبل إجراء القرعة، يتم توزيعها على المجموعات الـ4 التي تتكون منها البطولة.

المستوى الأول: قطر، السعودية، أوزبكستان، اليابان

المستوى الثاني: أستراليا، كوريا الجنوبية، العراق، فيتنام

المستوى الثالث: تايلاند، الأردن، الإمارات، الكويت

المستوى الرابع: ماليزيا، طاجيكستان، إندونيسيا، الصين

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