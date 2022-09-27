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الثلاثاء، 27-09-2022 04:53 م

المنتخبات المتأهلة لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ومواعيد المباريات

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الوكيل الإخباري - تختتم منافسات دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء بإقامة 9 مباريات في الجولة الأخيرة.

ويتبقى حسم معقد واحد، للتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، التي تم استحداثها في عام 2018، حيث انطلقت نسختها الأولى.

المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية:

وتتكون الأدوار النهائية للبطولة من دورين فقط، نصف النهائي والنهائي، ويلتقي الفائزان من الدور الأول بعضهما البعض في الثاني، على أن يتواجه الخاسران في لقاء تحديد المركز الثالث.

وتتأهل أربعة منتخبات فقط، صاحب المركز الأول من كل مجموعة في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، لخوض منافسات الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب كرواتيا، بعدما احتل المركز الأول في جدول ترتيب على حساب مجموعته برصيد 13 نقطة، آخرها الفوز على حساب نظيره النمسا بثلاثية مقابل هدف.

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فيما حسم منتخب إيطاليا تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد تصدره ترتيب مجموعته برصيد 11 نقطة، بعد فوزه الأخير على المجر بهدفين دون رد.

ووصل منتخب هولندا إلى الدور نفسه بعد تواجده في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الأخير على بلجيكا بهدف دون.

ويتبقى مقعد واحد عن المجموعة الثانية، يتنافس عليه منتخبا البرتغال وإسبانيا، خلال الجولة الأخيرة اليوم من دور المجموعات.

وسيتم الكشف عن موعد إجراء قرعة قبل النهائي، عقب انتهاء دور المجموعات بالكامل


مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية:

وتم تحديد موعد الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية، خلال فترة التوقف الدولي في يونيو 2023، على أن تقام المواجهات بنظام خروج المغلوب في دولة واحدة.

حيث ستقام مباراتي الدور قبل النهائي في يومي 14 و15 يونيو، بينما تقام مباراة المركز الثالث والنهائي في الثامن عشر من يونيو 2023.

يذكر أن منتخب فرنسا، توج بلقب دوري الأمم الأوروبية، في النسخة الماضية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، فيما فاز منتخب البرتغال، بلقب النسخة الأولى من البطولة.

 

ملاعب 

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