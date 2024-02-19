المنتخب الأردني في المركز الأخير ببطولة قطر للسلة

الوكيل الإخباري - اختتمت السبت منافسات البطولة الدولية لكرة السلة، التي نظمها الاتحاد القطري على صالة لوسيل طيلة 4 أيام، بمشاركة 6 منتخبات هي: قطر (المضيف)، والسعودية والبحرين ومصر والأردن وإفريقيا الوسطى.



وحل المنتخب الأردني في المركز الأخير في البطولة بـ 3 هزائم.



واختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مشواره في البطولة بالخسارة أمام نظيره منتخب أفريقيا الوسطى بنتيجة 65-68 (النصف الأول 32-27).



وحصد المنتخب القطري المركز الثاني في البطولة، بعد خسارته أمام المنتخب المصري بنتيجة (67 - 82) اليوم في المباراة النهائية، اما منتخب افريقيا الوسطى فحل ثالثا.



ويأتي البطولة الدولية في إطار التجهيز لانطلاق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة 2025.

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