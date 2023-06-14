المنتخب الأردني يبدأ معسكره التدريبي بالنمسا

الوكيل الإخباري - بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره التدريبي الثلاثاء في النمسا، في إطار التحضيرات لخوض النهائيات الآسيوية مطلع العام المقبل في قطر، وتصفيات مونديال 2026.



ويتخلل المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخبي صربيا وجامايكا يومي الجمعة والاثنين المقبلين.



ويضم وفد المنتخب اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، مالك شلبية، محمد العمواسي، محمد أبو حشيش، يزن العرب، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، أنس بني ياسين، هادي الحوراني، حجازي ماهر، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، أحمد سمير، موسى التعمري، أنس العوضات، محمود مرضي، علي علوان، حمزة الدردور، يزن النعيمات.



في المقابل، حال عدم صدور تأشيرة دخول النمسا للاعب أحمد العرسان، دون مرافقته للوفد اليوم، بانتظار التحاقه بمعسكر النشامى خلال الأيام المقبلة في حال صدور التأشيرة.



يذكر أن قرعة النهائيات الآسيوية وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، فيما حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2026 والنهائيات يوم 27 تموز المقبل.



ويشارك المنتخب الوطني في تصفيات المونديال ابتداءً من الدور الثاني الذي يضم 36 منتخباً، سيتم تقسيمها إلى تسع مجموعات، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور الحاسم.

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