الإثنين 16-01-2023
الوكيل الاخباري

الملك يستقبل مسؤولاً في مجلس الأمن القومي الأمريكي

الملكة تطلع على برامج وأنشطة جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة

تيك توك يصدر بياناً بشأن رفع الحظر المفروض عليه بالاردن

ولي العهد يفتتح مركزا لشركة "ديلويت" العالمية بعمان

العثور على جثة مواطن داخل منزله في الزرقاء

الخصاونة: العمل جار على إعادة هيكلة وزارة الاستثمار

اطلاق منصة حكومية جديدة

الملك: عامل الوقت في تنفيذ الحكومة لخطة الاستثمار مهم

ورشة حول ضمان المشاركة الهادفة خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للأردن

إطلاق الدورة الثامنة لمشروع طريقي

الإثنين، 16-01-2023 04:25 م

المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره البحريني ودياً

120231613829787495054


الوكيل الإخباري -  حسم التعادل الإيجابي مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 عاما ونظيره المنتخب البحريني.

وتعادل الفريقان في اللقاء الودي الذي أقيم على ستاد الأهلي في المنامة، مع اختتام معسكر المنتخب التدريبي في المنامة، بهدف لكل منهما.

وأقام المنتخب معكسره التدريبي تأهبا للاستحقاقات الكروية المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وحمل هدف المنتخب الوطني توقيع عامر جاموس في الدقيقة 62.

من جهته، أبدى مدرب المنتخب عبدالله أبو زمع رضاه عن أداء المنتخب، وقال في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "قدم اللاعبون أداء مميزا طوال شوطي المباراة التي شهدت ندية عالية والتحامات بدنية قوية".

وأضاف إن "المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من المعسكر، جميع اللاعبين قدموا مستويات مبشرة، كما رصدنا العديد من اللمحات الإيجابية، وبعض السلبيات التي سنعمل على معالجتها في المستقبل القريب استعدادا للاستحقاق الرسمي".

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202316163730572006574

ودية النصر والهلال تساعد سان جيرمان على حل أزمة كبرى

1202316125414722471970

ليفاندوفسكي مدمر ريال مدريد بـ 3 ألوان

120231613557330103569

منتخب السيدات يستأنف تدريباته بحضور 19 لاعبة

1202316132240509889567

طاقم تحكيم قطري يدير مباراة كأس موسم الرياض

1202316123339548580771

رونالدو يجتاز الاختبارات البدنية وجاهز للعب 90 دقيقة مع النصر

1202316124447424700109

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للهلال والنصر بفيديو ساخر

أخبار متعلقة
1202359130972180428

رفع السرية عن كواليس انضمام رونالدو للنصر (فيديو)

12023484740743197259

شاهد.. رونالدو يرتكب خطأ أثناء المؤتمر الصحفي مع النصر

12023484434458080205

آل معمر: من الطبيعي أن يكون رونالدو اللاعب الأعلى راتبا

1220223191943348756665

كيروش يقترب من تدريب منتخب عربي

122022319741565175022

راتب ضخم.. رومانو يكشف التفاصيل المالية لعقد رونالدو مع النصر السعودي

122022299543497645069

كرة طائشة تتسبب في إصابة مروعة للمهاجم الفرنسي جيناك (فيديو)