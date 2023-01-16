المنتخب الأولمبي يتعادل مع نظيره البحريني ودياً

الوكيل الإخباري - حسم التعادل الإيجابي مواجهة المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 عاما ونظيره المنتخب البحريني.



وتعادل الفريقان في اللقاء الودي الذي أقيم على ستاد الأهلي في المنامة، مع اختتام معسكر المنتخب التدريبي في المنامة، بهدف لكل منهما.



وأقام المنتخب معكسره التدريبي تأهبا للاستحقاقات الكروية المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وحمل هدف المنتخب الوطني توقيع عامر جاموس في الدقيقة 62.



من جهته، أبدى مدرب المنتخب عبدالله أبو زمع رضاه عن أداء المنتخب، وقال في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "قدم اللاعبون أداء مميزا طوال شوطي المباراة التي شهدت ندية عالية والتحامات بدنية قوية".



وأضاف إن "المنتخب حقق الاستفادة المطلوبة من المعسكر، جميع اللاعبين قدموا مستويات مبشرة، كما رصدنا العديد من اللمحات الإيجابية، وبعض السلبيات التي سنعمل على معالجتها في المستقبل القريب استعدادا للاستحقاق الرسمي".

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