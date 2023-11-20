المنتخب الأولمبي يلتقي قطر غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، مع نظيره القطري عند السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، في مدينة الدمام السعودية.



ويأتي هذا اللقاء في إطار منافسات البطولة الدولية الرباعية التي تقام في السعودية بمشاركة منتخبات الأردن وقطر والسعودية واستراليا.



وكان المنتخب الأولمبي خسر مباراته الأولى أمام منتخب السعودية بنتيجة 1-2، بانتظار مباراته يوم غد أمام قطر.



ويشرف على المنتخب الأولمبي المدير الفني عبدالله ابو زمع الذي يكثف من التحضيرات والمعسكرات، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام خلال شهر نيسان للعام المقبل.

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