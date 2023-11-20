الإثنين 20-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بيومهم العالمي .. 880 طفلا فلسطينيا اعتقلهم الاحتلال منذ مطلع العام

الخارجية توضح بشأن المواطنة الأردنية التي تم توقيفها بولاية بنسيلفانيا الأمريكية

صحة غزة: لا نستطيع إخراج ضحايا القصف الإسرائيلي أو حصرهم

فيديو - لحظة وصول معدات المستشفى الميداني الأردني 2 لغزة

الاحتلال يعتقل شابا من طمون جنوب طوباس

ولي العهد يصل مطار العريش - صور

سرايا القدس: قصفنا نيرعوز وموقع مارس العسكري

حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوة مشاة للاحتلال

الأمن يتعامل مع بلاغات وإخلاء منازل بسبب ارتفاع منسوب المياه - صور

الخارجية: إجلاء 229 أردنياً من غزة عبر معبر رفح

عاجل

صحة غزة: لا نستطيع إخراج ضحايا القصف الإسرائيلي أو حصرهم

الإثنين، 20-11-2023 03:43 م

المنتخب الأولمبي يلتقي قطر غدا

11202320141454448444809


الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، مع نظيره القطري عند السابعة مساء يوم غد الثلاثاء، في مدينة الدمام السعودية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار منافسات البطولة الدولية الرباعية التي تقام في السعودية بمشاركة منتخبات الأردن وقطر والسعودية واستراليا.

وكان المنتخب الأولمبي خسر مباراته الأولى أمام منتخب السعودية بنتيجة 1-2، بانتظار مباراته يوم غد أمام قطر.

ويشرف على المنتخب الأولمبي المدير الفني عبدالله ابو زمع الذي يكثف من التحضيرات والمعسكرات، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تقام خلال شهر نيسان للعام المقبل.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202320143817628432196

مبابي: لعبت مع ميسي موسمين.. وعلمني هذا الدرس

11202320143138465317885

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

11202320142420736435102

مدرب بلجيكا: الفوز باليورو أصعب من كأس العالم

1120232014454491772278

ديوكوفيتش يستهدف ذهبية أولمبياد باريس

11202320135811243222579

رسميا.. تعديل أسماء 3 ملاعب سعودية

11202320135335647919740

رجل العام في كرة القدم الروسية